Маршрутка на боку, легковушка всмятку: появились фото ДТП с 8 пострадавшими в Твери
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Тверь, 6 июля. Восемь человек были госпитализированы после ДТП с маршрутным автобусом в Твери. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
Предварительно установлено, что на улице Брагина у остановки общественного транспорта столкнулись маршрутный автобус и иномарка Chevrolet. После этого маршрутка перевернулась и придавила собой легковушку.
Как сообщил собеседник ФАН, травмы получили семь взрослых и ребенок. У пострадавших диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Все обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.