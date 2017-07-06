Шувалов отправится в Токио для подготовки встречи Путина и Абэ

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Москва, 6 июля. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов вылетит 7 июля в Токио для подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В четверг, 7 июля, Шувалов отправится в Японию. Там он совместно с японскими коллегами займется подготовкой предстоящей встречи Путина и Абэ.

«Первый вице-премьер проведет встречу с министром иностранных дел Японии, сопредседателем российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам Фумио Кисидой и с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиромигэ Сэко для обсуждения подготовки предстоящей встречи лидеров двух стран», — констатировали представители Шувалова.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и бывший премьер-министр Японии Есиро Мори встретятся 9 июля в Екатеринбурге.