Террористы ИГИЛ сожгли 12 школ в Афганистане

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Кабул, 6 июля. Более трех тысяч детей в афганской провинции Джаузджан лишились возможности посещать учебные заведения после того, как террористы «Исламского государства»* (запрещено в России) уничтожили 12 школ на территории уезда Дарзаб. Об этом сообщил глава департамента образования провинции Джауздзан Абдул Хай Яшин.

По словам Яшина, сторонники ИГИЛ* уничтожали школы в каждом районе, захваченном ими на территории уезда Дарзаб — террористы врывались в учебные заведения и сжигали все школьное оборудование, от книг до стульев и столов.

До тех пор пока эти районы остаются захваченными террористами, департамент образования не может сделать ничего, чтобы восстановить их работоспособность. Как сообщает Bakhtar News, школьники написали коллективное обращение к правительству Афганистана с просьбой уничтожить ИГИЛ, чтобы они могли вернуться в школы.

* Организация запрещена на территории РФ.