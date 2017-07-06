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«Кассини» сделал детальное фото самой странной луны Сатурна
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    «Кассини» сделал детальное фото самой странной луны Сатурна

    15:35  6 Июля 2017
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    «Кассини» сделал детальное фото самой странной луны Сатурна

    Вашингтон, 6 июля. Зонд «Кассини» сделал детальные фотографии Эпиметея — одной из самых маленьких и необычных лун Сатурна.  

    Диаметр Эпиметеи составляет всего 113 км. Из-за маленького размера небесное тело лишено атмосферы и постоянно подвергается бомбардировке метеоритами, что отчетливо видно на снимках.

    «Кассини» сделал детальное фото самой странной луны Сатурна

    Однако самое удивительное — это траектория движения луны. Дело в том, что Эпиметея проходит на расстоянии всего 50 км от другой луны Сатурна — Януса. При этом они меняются орбитами, когда проходят рядом друг с другом, из-за чего астрономы долгое время принимали Эпиметею за Янус.

    Фотография «Кассини» была сделана 21 февраля на расстоянии 15 тыс. км от  Эпиметеи. На снимках можно заметить, что вся поверхность луны покрыта множеством кратеров.

    Автор: Геннадий Плющев
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