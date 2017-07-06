СК РФ не установил факты преследования геев в Чечне — Москалькова

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Москва, 6 июля. По предварительной информации, сведений о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне нет. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со ссылкой на промежуточный ответ от СК РФ.

Следственный комитет проводит проверку по факту появившихся в СМИ сообщений о том, что в Чечне якобы преследуют представителей ЛГБТ-сообщества. Москалькова получила промежуточный ответ от СК относительно результатов проверки.

«Я получила такой ответ, который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам», — сообщила Москалькова журналистам.

Пока эти данные не окончательные, отметила омбудсмен: поскольку в запросе и письме, которое Москалькова переслала от «Новой газеты», содержались фамилии якобы погибших людей, проверка не может считаться оконченной. Омбудсмен заявила, что попросит написать уточняющий ответ именно по тем лицам, фамилии которых указаны в письме.