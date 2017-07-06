Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Пенсионер обстрелял из винтовки детский сад в Салехарде
Весь мир
Франция к 2040 году полностью откажется от продаж бензиновых и дизельных машин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Франция к 2040 году полностью откажется от продаж бензиновых и дизельных машин

    17:18  6 Июля 2017
    106

    Франция к 2040 году полностью откажется от продаж бензиновых и дизельных машин

    Париж, 6 июля. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями исчезнут из продажи во Франции к 2040 году. Такое заявление сделал министр по энергетическому переходу страны Николя Юло.

    Во Франции прошла презентация плана экологического развития страны. 

    «Мы объявляем о прекращении продаж автомобилей на бензине и дизеле к 2040 году», — сообщил Юло, пообещав, что это станет «настоящей революцией». 

    Юло признал, что эта задача будет непростой для автопроизводителей, но выразил уверенность в том, что все из них с ней справятся. В конечном итоге все получат выгоду от выбора в пользу экологически чистых транспортных средств, заявил французский министр. 

    Автор: Владимир Багров
    #франция
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59 6 Июля 2017 598
        Читать
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»
        14:53
        Сегодня

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1073

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2425

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2034

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9164

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3545
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        598
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        303
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6119
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1053