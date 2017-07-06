Франция к 2040 году полностью откажется от продаж бензиновых и дизельных машин

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Париж, 6 июля. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями исчезнут из продажи во Франции к 2040 году. Такое заявление сделал министр по энергетическому переходу страны Николя Юло.

Во Франции прошла презентация плана экологического развития страны.

«Мы объявляем о прекращении продаж автомобилей на бензине и дизеле к 2040 году», — сообщил Юло, пообещав, что это станет «настоящей революцией».

Юло признал, что эта задача будет непростой для автопроизводителей, но выразил уверенность в том, что все из них с ней справятся. В конечном итоге все получат выгоду от выбора в пользу экологически чистых транспортных средств, заявил французский министр.