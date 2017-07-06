Стало известно, когда Госдума утвердит текст присяги при приеме в гражданство РФ

В Избранное

Москва, 6 июля. Государственная Дума утвердит окончательный вариант текста присяги, которую необходимо будет дать при получении российского гражданства, 12 июля. Об этом сообщил глава думского комитета Павел Крашенинников.

«Вынесли этот проект закона на 12 июля», — сообщил Крашенинников в беседе с ТАСС, отметив, что позавчера поправки в закон о российском гражданстве, предложенные представителями всех фракций Госдумы, были одобрены комитетом по госстроительству и законодательству.

Предполагается, что поправки, касающиеся произнесения присяги при приеме в российское гражданство, будут рассматриваться параллельно с вторым чтением законопроекта о лишении гражданства РФ лиц, осужденных за терроризм.

В присяге новые граждане российской федерации будут обещать соблюдать Конституцию и законодательство РФ, быть верным России и уважать ее культуру, истории и традиции.