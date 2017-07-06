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ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали позиции боевиков ИГ в районе Пальмиры
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    ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали позиции боевиков ИГ в районе Пальмиры

    15:21  6 Июля 2017
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    ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали позиции боевиков ИГ в районе Пальмиры

    Пальмира, 6 июля. Летчики ВКС РФ и ВВС САР провели серию воздушных рейдов около поселений Сохна и Тайба.

    Сирийские военные источники приводят данные, что российская и сирийская авиация атаковали позиции боевиков терористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

    Около населенного пункта Сохна уничтожены две группы игиловцев, а также несколько транспортных средств боевиков.

    В Тайбе авиация ликвидировала крупный склад боеприпасов джихадистов. Отмечается, что ряд авиаударов был нанесен вблизи полицейского участка Храбаш рядом с дорогой на Дейр эз-Зор.

    ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали позиции боевиков ИГ в районе Пальмиры

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #пальмира #ввс сар
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