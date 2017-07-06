ВКС РФ и ВВС Сирии атаковали позиции боевиков ИГ в районе Пальмиры

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Пальмира, 6 июля. Летчики ВКС РФ и ВВС САР провели серию воздушных рейдов около поселений Сохна и Тайба.

Сирийские военные источники приводят данные, что российская и сирийская авиация атаковали позиции боевиков терористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Около населенного пункта Сохна уничтожены две группы игиловцев, а также несколько транспортных средств боевиков.

В Тайбе авиация ликвидировала крупный склад боеприпасов джихадистов. Отмечается, что ряд авиаударов был нанесен вблизи полицейского участка Храбаш рядом с дорогой на Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.