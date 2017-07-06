Трамп призвал Россию прекратить поддержку «враждебного режима» в Сирии

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Варшава, 6 июля. США призывают Россию прекратить поддерживать «враждебные режимы» и дестабилизировать обстановку в мире. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Польше в преддверии саммита G20.

«Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран», — отметил он.

Американский лидер также предложил Москве присоединиться к «борьбе за защиту цивилизации».