Редкое видео с группой Nirvana 1988 года появилось в Сети

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Нью-Йорк, 6 июля. Уникальный видеоролик с Куртом Кобейном и рок-группой Nirvana появилось в социальных сетях.

На появившемся на Youtube видео запечатлены музыканты, которые записывали свой самый первый клип. Во время записи этой композиции молодые исполнители еще не были популярны, а фронтмен коллектива был жив и здоров.

По имеющимся данным, ролик снимали в магазине Radio Shack в конце января 1988 года. Отмечается, что съемки проходили в городе Абердин.

По словам автора ролика, за сутки до записи этого клипа рок-группа находилась в студии, где записывала свою первую демозапись.

Кроме того, автор рассказал, что ранее эту запись уже выкладывали в Сеть, но это видео длиннее по хронометражу.