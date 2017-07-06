Путин объяснил позицию России по поставкам вооружения в другие страны

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Москва, 6 июля. Россия при поставках вооружения в другие страны исходит из международной обстановки, чтобы экспорт не стал причиной «раскручивания конфликтов», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания ВТС.

Сегодня в ходе заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) глава государства Владимир Путин прокомментировал, каким образом руководство принимает решение об экспорте вооружения в другие страны мира. По словам российского лидера, при принятии решения о поставках вооружения на внешние рынки, Москва исходит из актуальной международной обстановки.

Подобный подход необходим, «чтобы не допустить никаких дисбалансов, с тем чтобы наши поставки не приводили к раскручиванию каких бы то ни было конфликтов», подчеркнул президент. Владимир Путин также добавил, что Россия проводит линию сдерживания развития конфликтов и их купирования на начальных стадиях.