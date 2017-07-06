Крым призвал Украину «протрезветь» после заявления Януковича о полуострове

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Симферополь, 6 июля. Постоянный представитель Крыма при президента РФ Георгий Мурадов напомнил Виктору Януковичу о том, что полуостров вошел в состав РФ после того, как за это проголосовали сами крымчане. Они уже сделали свой выбор на референдуме, поэтому в ближайшее время Крым к Украине не вернется, подчеркнул он.

При этом политик не исключил, что это может произойти «в исторической перспективе, когда Украина вернётся к своим историческим и цивилизационным корням».

«Ситуация, которая сейчас складывается в отношениях России и Украины, — абсурдная. Всем ясно, что у нас общие предки и поделить их не удастся. Надо идти тем путём, который предначертан историей и нашей цивилизационной близостью, — считает политик.

Кроме того, Мурадов назвал Крым вектором для движения самой Украины. «Когда произойдёт отрезвление в этом государстве, тогда и решатся все вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, — заявил он в комментарии телеканалу Life.

Напомним, о своем желании вернуть Крым в состав России Янукович заявил в ходе своей пресс-конференции в среду, 5 июля.

