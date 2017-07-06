Очаровал и покорил всех: опубликовано первое селфи с Лукашенко

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Минск, 6 июля. В социальных сетях впервые появилось селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как стало известно, фото было сделано на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ блогершей с ником vikki_by.

«Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!», — написала она в своем Instagram по фотографией.

Стоит отметить, что к середине дня пост «лайкнули» более 500 человек, пользователи активно комментировали запись, однако затем девушка удалила фото и закрыла свой профиль.

Первое настоящее селфи с Лукашенко. pic.twitter.com/PPyWyBkRsC — Maxim Pushkin (@mc_maxim) July 6, 2017

Напомним, ранее исследователи из Канады опубликовали работу, в которой рассказывается об еще одной опасности, которая грозит любителям делать селфи.