Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне

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Москва, 6 июля. Новым главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сменив Виктора Озерова, станет главком ВКС РФ Виктор Бондарев, сообщил осведомленный источник.

Сенатор Виктор Озеров написал заявление о сложении полномочий председателя профильного комитета Совфеда. По данным источника из верхней палаты российского парламента, пост займет главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, его введут в парламент по президентской квоте.

До официального назначения Бондарева обязанности руководителя комитета по обороне и безопасности будет исполнять первый зампредседателя Александр Чекалин, добавил он, пишет «Лента. Ру». Известно, что Озеров намерен сохранить полномочия сенатора, чтобы принести пользу Хабаровскому краю, который он представляет, и самому парламенту.