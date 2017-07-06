Два дома в историческом центре Петербурга признали памятниками архитектуры

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Санкт-Петербург, 6 июля. Комитет правительства Петербурга по государственному контролю, использованию и охране памятников архитектуры принял решение присвоить статус памятников регионального значения дому №26 по Невскому проспекту, известному как дом Гансена, и дому №9 на Миллионной улице, который некогда принадлежал композитору Дмитрию Бортнянскому.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», ранее оба дома считались объектами культурного наследия в Петербурге.

Дом Гансена, расположенный на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной, построен очень давно — в 1776–1777 годах. В настоящее время в здании располагается специализированный нотный магазин для музыкантов «Северная Лира». Дом, принадлежавший Бортнянскому был построен также в конце XVIII века. В настоящее время дом является жилым.