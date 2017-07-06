Путин заявил о высокой степени надежности ракеты Х-101, которая применялась в Сирии

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Москва, 6 июля. Ракета Х-101 в Сирийской Арабской Республике показала высокую степень надежности. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

Лидер РФ выразил благодарность военным, а также создателям одной из новейших систем ракетных Х-101.

«Это действительно самое современное оружие. Эта ракета показала очень высокую степень надежности», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ призвал анализировать боевой опыт в САР для создания нового и перспективного оружия.

Напомним, накануне Воздушно-космические силы России нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам «Исламского государства»* (деятельность запрещена в РФ) на границе Хамы и Хомса.

* Организация запрещена на территории РФ.