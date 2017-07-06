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ДНР: украинские силовики возобновили обстрелы Донецка и Горловки
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    ДНР: украинские силовики возобновили обстрелы Донецка и Горловки

    15:07  6 Июля 2017
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    ДНР: украинские силовики возобновили обстрелы Донецка и Горловки

    Донецк, 6 июля. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины обстреляли 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой народной республики. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    Он пояснил, что за сутки украинские силовики 28 нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 94 снаряда и мины.

    Под ударами украинской артиллерии оказались окраины Донецка и Горловки, а также три поселка под Мариуполем. Кроме того, ВСУ вели огонь по населенным пунктам на донецком направлении. В ходе обстрелов украинские силовики применяли крупнокалиберную артиллерию, использование которой запрещено минскими соглашениями.

     

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #киев #донбасс #украина #донецк #горловка
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