Нацбанк Украины объявил о сокращении траншей от МВФ в 2017 году

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Киев, 6 июля. Нацбанк Украины изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда (МВФ). Ожидается, что в 2017 году в казну Киева поступит не 4,5 млрд долларов, а 3 млрд долларов. Кроме того, один из траншей будет перенесен на 2018 год. Об этом сообщил и.о. регулятора Яков Смолий.

Смолий отметил, что несмотря на понижение прогнозного уровня финансирования, Киев рассчитывает, что сотрудничество с МВФ продолжится, и все финансирование будет получено украинской стороной в течение 2017 и 2018 гг.

«В связи с тем, что откладывается рассмотрение законопроектов, которые были ключевыми при принятии советом директоров МВФ решения о выделении очередных траншей, сессионная активность депутатская начнется с осени, поэтому мы ожидаем, что один транш будет перенесен на следующий год», — сообщил Смолий.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша от МВФ будет отложено ввиду того, что Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформам до парламентских каникул.