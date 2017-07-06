США жаждут избавить Европу от энергомонополии — Трамп

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Варшава, 6 июля. Власти США настроены на расширение сотрудничества с Европой в энергетической сфере. Об этом в четверг заявил президент страны Дональд Трамп, выступая в Польше.

По его словам, Европа не должна быть «заложником» единственного поставщика энергоресурсов.