Киев обещает захватить Донбасс без использования армии

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Донецк, 6 июля. Украина вернет контроль над Донбассом без использования вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, сторонники Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно покинут территорию Донбасса. При этом Лысенко не пояснил, что именно заставит ополченцев оставить свои позиции на линии соприкосновения в Донбассе, а также покинуть территорию ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что накануне Госдепартамент США заявил, что Вашингтон полностью поддерживают минские соглашения, отметив, что в настоящее время нет это «лучший вариант» урегулирования конфликта в Донбассе.