Комитет Госдумы не поддержал законопроект о запрете суррогатного материнства

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Москва, 6 июля. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект о запрете суррогатного материнства в России.

Отказ поддержать документ объяснили тем, что проблема бесплодия является одной из самых актуальных в современном обществе, а запрет суррогатного материнства только усугубит ситуацию.

В Госдуме полагают, что именно ощущение социальной неполноценности, а также естественное стремление оставить после себя потомство побуждает бесплодные семьи отдавать предпочтение вспомогательными репродуктивными технологиям, а не усыновлению детей.

