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Россия может скорректировать список продэмбарго
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    Россия может скорректировать список продэмбарго

    18:21  6 Июля 2017  /обновлено: 18:22  06 Июля 2017
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    Ткачев не исключил пересмотр перечня продукции в списке продэмбарго

    Москва, 6 июля. Министерство сельского хозяйства России рассматривает вопрос о пересмотре списка продэмбарго, сообщил глава ведомства Александр Ткачев.

    Российская сторона сохранит экономические санкции в части запрета ввоза определенных видов сельскохозяйственной продукции из других стран. По словам руководителя Минсельхоза РФ Александра Ткачева, ведомство не исключает корректировку списка продукции продэмбарго. 

    «Список стран, скорее всего, сохранится действующий, при этом не исключаем корректировку перечня продукции», — сказал министр.

    По словам Ткачева, в данный момент Минсельхоз РФ тщательно анализирует ситуацию на российском рынке. 

    Автор: Ирина Селезнева
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