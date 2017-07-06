Аксенов пообещал найти новую работу бывшему мэру Ялты — «по его складу характера»

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Симферополь, 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов дал обещание найти работу главе Ялтинской городской администрации Андрею Ростенко, который ранее ушел со своего поста по собственному желанию.

По его словам, за плечами бывшего главы Ялтинской городской администрации «большая школа» в роли градоначальника. Аксенов отметил, что Ростенко обязательно найдут работу.

«Мы ему по складу характера найдем место», — отметил он.

Напомним, сегодня произошел ряд кадровых перестановок — Аксенов решил уволить трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого «за нехватку жесткости», топлива и энергетики Светланы Бородулиной и ЖКХ Сергея Карпова.