Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Путин: Российское оружие демонстрирует надежность в ходе операции в Сирии
Политика
Аксенов пообещал найти новую работу бывшему мэру Ялты — «по его складу характера»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аксенов пообещал найти новую работу бывшему мэру Ялты — «по его складу характера»

    14:37  6 Июля 2017
    42

    Аксенов пообещал найти работу бывшему мэру Ялты «по его складу характера»

    Симферополь, 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов дал обещание найти работу главе Ялтинской городской администрации Андрею Ростенко, который ранее ушел со своего поста по собственному желанию.

    По его словам, за плечами бывшего главы Ялтинской городской администрации «большая школа» в роли градоначальника. Аксенов отметил, что Ростенко обязательно найдут работу. 

    Аксенов пообещал найти работу бывшему мэру Ялты «по его складу характера»

    «Мы ему по складу характера найдем место», — отметил он.

    Напомним, сегодня произошел ряд кадровых перестановок — Аксенов решил уволить трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого «за нехватку жесткости», топлива и энергетики Светланы Бородулиной и ЖКХ Сергея Карпова. 

    Автор: Дана Балан
    #крым #аксенов #ростенко
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России

        14:02 6 Июля 2017 183
        Читать
        11:31
        Сегодня

        Путин призвал к совершенствованию инфраструктуры российских мегаполисов
        10:47
        Сегодня

        Янукович подал в суд заявление о госперевороте на Украине
        10:10
        Сегодня

        Генпрокуратура РФ требует заблокировать в Сети материалы, оправдывающие деятельность ИГ в Сирии
        10:07
        Сегодня

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!
        9:51
        Сегодня

        СК РФ раскрыл банду, причастную к убийству главы Сергиева Посада в 2011 году

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 866

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2397

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2021

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9146

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3512
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        4515
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        956
        Боевики планируют постановочные химатаки для обоснования удара США по Сирии — Захарова

        Боевики планируют постановочные химатаки для обоснования удара США по Сирии — Захарова

        10:39   6 Июля 2017
        167
        Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в Крыму

        Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в Крыму

        10:36   6 Июля 2017
        332