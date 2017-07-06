Суд в Челябинске вернул «Системе» апелляционную жалобу по иску «Роснефти»

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Челябинск, 6 июля. Арбитражный апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобу «Акционерной финансовой корпорации «Система» в связи с привлечением министерства земельных и имущественных отношений Башкирии в качестве соистца в тяжбе с «Роснефтью».

«Возвратить публичному акционерному обществу АФК «Система» апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан», — указано в решении суда.

Как пояснили в арбитражном суде, обжалованию в данном случае мог бы подлежать только отказ в привлечении соистца. Как заявил официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов, в ближайшее время корпорация примет решение по дальнейшей судьбе апелляции.

Напомним, 6 июня суд удовлетворил ходатайство минземимущества Башкортостана — ведомство приняло решение участвовать в процессе против АФК «Система» на стороне «Роснефти».