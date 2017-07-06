Путин назначил Баженова статс-секретарем-замглавы МЧС России

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Москва, 6 июля. Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении статс-секретарем-заместителя министра по ЧС Олега Баженова.

Сегодня глава государства Владимир Путин назначил Олега Баженова статс-секретарем — заместителем главы МЧС, говорится в сообщении на сайте правовой информации. Ранее эту должность занимал Владимир Артамонов, уволенный президентским указом в мае 2017 года. До назначения на новую должность Баженов возглавлял Центральный региональный центр спасательного ведомства, принимал участие в ликвидации последствий ЧС в ЦФО, награжден руководством орденом «За военные заслуги».