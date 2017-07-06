Озеров уходит в отставку, решив «сменить образ жизни»

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Москва, 6 июля. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров объяснил, что решил уйти с этого поста по собственному желанию, поскольку решил «сменить образ жизни».

Заявление Озерова об отставке Совфед рассмотрит 12 июля. «Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни», — заявил Озеров РИА Новости.

Кроме того, он выразил благодарность спикеру верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко. «Я благодарен Валентине Ивановне, которая много для меня сделала — и в политическом, и в человеческом плане — и поддержала мое решение», — сказал Озеров.

При этом он заметил, что остается в Совфеде сенатором от Хабаровского края. «Надеюсь еще принести пользу и краю, и палате», — резюмировал он.