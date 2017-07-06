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Российская компания снимет мультфильм про Ждуна
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    Российская компания снимет мультфильм про Ждуна

    14:17  6 Июля 2017
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    Российская компания снимет мультфильм про Ждуна

    Москва, 6 июля. Мультфильм про популярного интернет-мема Ждуна снимут в России. Компания CD Land купила права на Ждуна и теперь намерена монетизировать персонажа.

    «Cейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном», — отметил глава CD Land Юрий Цейтлин.

    Российская компания снимет мультфильм про Ждуна

    По его словам, помимо мультфильма Ждун получит собственный видеоблог. Кроме того компания планирует выпускать посуду, игрушки и канцелярские товары с изображением Ждуна, передает агентство «Москва».

    Напомним, что Ждун был придуман голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Он представляет собой странное существо, похожее одновременно на человека и тюленя, которое символизирует пациентов стоматологии, ожидающих в очереди.

    Автор: Геннадий Плющев
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