Европарламент призвал приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

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Дамаск, 6 июля. Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, которая призывает государства ЕС приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество, если Анкара не внесет необходимые поправки в конституцию страны.

477 депутатов высказались в поддержку соответствующей резолюции, 64 проголосовали против.

Как говорится в резолюции, переговоры о членстве Турции в ЕС должны быть также приостановлены в случае возможного восстановления смертной казни в стране.

Напомним, в апреле текущего года президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Евросоюз «союзом крестоносцев».