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Поклонская опубликовала «мерзкое» эротическое видео с исполнителем роли Николая II
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    Поклонская опубликовала «мерзкое» эротическое видео с исполнителем роли Николая II

    16:44  6 Июля 2017  /обновлено: 16:52  06 Июля 2017
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    Поклонская поделилась видео с "мерзкими" ролями актера, играющего Николая II

    Москва, 6 июля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась видеозаписью, главным героем которой является немецкий актер, исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда» Ларс Айдингер. В ролике под названием «Что скрывает Учитель?» артист участвует в постельных сценах и целуется с мужчинами. 

    Поклонская назвала амплуа актера «безобразными» и высмеяла слова режиссера Алексея Учителя о том, что Айдингера подобрали на роль Николая II «по душевному складу».

    «Их (предыдущие роли актера, которые Поклонская называет «мерзкими») должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!»  — написала она на своей странице в «ВКонтакте».

    Поклонская поделилась видео с "мерзкими" ролями актера, играющего Николая II

    Добавим, ранее исполнитель главной роли в фильме «Матильда» заявил, что никогда не снимался в порнофильмах, а лента Питера Гринуэя, за участие в которой ему и приписали эту славу, вовсе не порнографическая. Также Айдингер сообщил журналистам, что во время съемок хотел показать свое видение персонажа.

    Автор: Борис Любимов
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