Поклонская опубликовала «мерзкое» эротическое видео с исполнителем роли Николая II

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Москва, 6 июля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась видеозаписью, главным героем которой является немецкий актер, исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда» Ларс Айдингер. В ролике под названием «Что скрывает Учитель?» артист участвует в постельных сценах и целуется с мужчинами.

Поклонская назвала амплуа актера «безобразными» и высмеяла слова режиссера Алексея Учителя о том, что Айдингера подобрали на роль Николая II «по душевному складу».

«Их (предыдущие роли актера, которые Поклонская называет «мерзкими») должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!» — написала она на своей странице в «ВКонтакте».

Добавим, ранее исполнитель главной роли в фильме «Матильда» заявил, что никогда не снимался в порнофильмах, а лента Питера Гринуэя, за участие в которой ему и приписали эту славу, вовсе не порнографическая. Также Айдингер сообщил журналистам, что во время съемок хотел показать свое видение персонажа.