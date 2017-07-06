Московская полиция накрыла бордель в стоматологической клинике

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Москва, 6 июля. В столице правоохранители пресекли деятельность публичного дома, расположенного в помещении стоматологической клиники.

Тщательно подготовленная операция завершилась штурмом столичного борделя. Владельцы, сотрудницы и клиенты заведения явно не ждали полицейских. Девушки прятали лица и накрывались одеялами, один из посетителей выпрыгнул в окно, пишет Ридус.

Мужчине повезло, что заведение располагалось на первом этаже, поэтому обошлось без травм. Полиция завела на организаторов уголовное дело, девушкам грозят штрафы.