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Аксенов объяснил увольнение министра курортов Крыма «недостатком жесткости»
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    Аксенов объяснил увольнение министра курортов Крыма «недостатком жесткости»

    14:51  6 Июля 2017
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    Аксенов объяснил увольнение Стрельбицкого «недостатком жесткости»

    Симферополь, 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил причины своего решения отправить в отставку министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого. По мнению Аксенова, министру не хватило жесткости. 

    Аксенов подчеркнул, что не имеет к Стрельбицкому никаких претензий, считает его «абсолютно нормальным, вменяемым» человеком и хорошо к нему относится. 

    «Но Сергею Валентиновичу не хватало жесткости. К сожалению, без того, чтобы иметь определенные черты характера, связанные с возможностью заставить и научить своих подчиненных работать, сегодня достичь результата невозможно», — подчеркнул Аксенов. 

    Глава республики также поблагодарил Стрельбицкого за самоотдачу. Аксенов выразил мнение, что Стрельбицкий сделал для отрасли все, что мог. 

    Ранее стало известно, что Аксенов начал масштабные кадровые перестановки как на республиканском, так и на муниципальном уровне. 

    Автор: Владимир Багров
    #аксенов #стрельбицкий
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