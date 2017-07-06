Мощный взрыв прогремел на электроподстанции в Томске

В Избранное

Томск, 6 июля. Жители Томска и области остались без света по причине взрыва на электроподстанции. Об этом сообщили в четверг в министерстве чрезвычайных ситуаций по региону.

По данным ведомства, инцидент случился сегодня днем в 13.30. И-за взрыва в воздухе образовался огненный столб, который оставлял после себя клубы черного дыма.

В результате чрезвычайного происшествия, к счастью, никто не пострадал, однако примерно 150 тыс. человек остались без света, сообщает телеканал 360.

На место сразу прибыли экстренные службы.

Сообщается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Для этого назначена специально комиссия.