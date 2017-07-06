Дамаск назвал Турцию соучастником террористического заговора против Сирии

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Дамаск, 6 июля. Власти Сирийской республики осуждают агрессивные действия Турции в пограничных районах Ахтарин, Джисрин и Аазаз к северу от города Алеппо.

Как говорится в распространенном в четверг заявлении МИД САР, «эта новая агрессия делает турецкое правительство основным участником террористического заговора, направленного против Сирии, и представляет собой серьезную угрозу для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире».

Ранее МИД Сирии сообщал, что действия Турции в Арабской республике нарушают международное законодательство.

Напомним, сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения об анонсе Турцией военной операции в сирийском Африне.