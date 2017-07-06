ДНР: СБУ планирует теракт в Мариуполе во время саммита G20

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Донецк, 6 июля. Украинские спецслужбы планируют осуществить теракт во время массового мероприятия в Мариуполе. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, спецслужбы Украины готовят террористический акт против собственных граждан. По словам Басурина, с 7 по 9 июля на пляже «Песчанка» в Мариуполе будет проходить молодежный музыкальный фестиваль, где СБУ планирует осуществить подрыв фугаса.

В результате теракта могут пострадать не только гражданские лица, но и военнослужащие ВСУ. Он также добавил, что кровавый теракт во время проведения саммита G20 в Гамбурге, позволит Киеву масштабные боевые действия в Донбассе.