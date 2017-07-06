СБУ возбудила дело в отношении заблудившихся российских пограничников

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Киев, 6 июля. СБУ возбудила уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в отношении российских пограничников, которых задержали в ночь на 30 июня в Херсонской области. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В СБУ утверждают, что сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов якобы с декабря прошлого года по июнь нынешнего «выполняли служебные задачи в интересах РФ с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

Как пишет «Свободная пресса», в ближайшее время российским пограничникам планируют предъявить обвинение. Пока россияне находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее в ФСБ России сообщили, что задержанные на Украине пограничники на самом деле сбились с маршрута в районе города Армянска и случайно вышли на территорию соседней страны. В российском ведомстве также выразили надежду, что Киев выполнит нормы международного права, и россияне вернутся на родину в ближайшее время.