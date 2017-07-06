Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

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Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества. В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер предложил разместить на территории Сирии авиационную группу российских вооруженных сил, сообщает Ura.ru.