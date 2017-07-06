Будет вопрос — будет и ответ: Песков заявил о готовности Путина говорить с Трампом об ЛГБТ

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Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин готов обсудить со своим американским коллегой вопрос защиты прав секс-меньшинств в Чечне, если такой вопрос будет поднят во время встречи лидеров двух стран. Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Если будет поднят вопрос, то тогда и какой-то ответ последует. Мы проинформируем вас, если этот вопрос будет поднят», — отметил он.

Ранее американская организация, занимающаяся защитой прав секс-меньшинств попросила Трампа поднять на встрече с Путиным вопрос о положении с правами ЛГБТ-сообщества в Чечне.