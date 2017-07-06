Маленький кроссовер Jaguar E-Pace прошел тесты перед запуском в серию

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Пекин, 6 июля. Новый кроссовер Jaguar E-Pace прошел успешные испытания перед запуском в серию. Тесты провели за Северным полярным кругом при температуре ниже - 40, в условиях высокогорья в Китая, а также в экстремальном жарком Дубае.

Как уточнили представители концерна, 150 предсерийных прототипов испытывали на гоночных трассах «Нардо» и «Нордшляйфе». Тесты длились 120 тыс. часов на протяжении 25 месяцев. В них приняли участие 500 инженеров компании.

Официальная премьера Jaguar E-Pace запланирована на 13 июля.

