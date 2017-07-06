Немецкая разведка: Курды из РПК активно участвуют в борьбе с ИГ в Сирии

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Берлин, 6 июля. По данным немецкой разведки, боевики курдской марксистской вооруженной группировки Рабочая партия Курдистана на территории Сирии продолжают активную борьбу с террористами из международной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Соответствующая информация содержится в 330-страничном докладе, который представил глава немецкой разведки Ханс-Георг Маасен на пресс-конференции в Берлин.

По словам Маасена, формирования курдских сепаратистов из РПК остаются очень сильны, несмотря на то, что с ними безжалостную борьбу, которую ведет против них турецкая армия и полиция. РПК активно занимается пропагандой в социальных сетях и способна мобилизовать значительные силы в свою поддержку.

«Как и в последние годы, РПК продолжает борьбу за создание автономной администрации, которая бы признавала бы культурные и этнические права курдов на территории Турции и, теперь — на территории Сирии, — сообщил Маасен. — РПК сосредоточена на борьбе с ИГИЛ* в северной Сирии и восстановлении контакта с курдским лидером Абдуллой Оджаланом, который находится в турецкой тюрьме на острове Имралы».

* Организация запрещена на территории РФ.