Сотрудник Росгвардии погиб в ДТП с маршруткой в Дагестане

В Избранное

Махачкала, 6 июля. В ДТП с маршруткой и легковушкой на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане пострадали девять человек и один погиб. По словам источника ФАН в правоохранительных органах, погибший был сотрудником Росгвардии.

Авария случилась на 788 км трассы в районе населенного пункта Алмало Кумторкалинского района. Столкнулись пассажирская «Газель» и автомобиль «Лада Приора»,

По словам собеседника ФАН, в ДТП с маршруткой пострадали девять человек, включая ребенка 2010 года рождения. Личность погибшего пассажира легкового автомобиля устанавливается.