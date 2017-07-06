Бизнес от Навального: где блогер берет деньги на выпуск своей газеты

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Правоохранительные органы изъяли у волонтеров штаба Алексея Навального в Новосибирске солидную часть тиража газеты «Пора выбирать». Оппозиционеры подняли шум и пообещали вернуть отобранное. Но в этой истории не все так просто, как может показаться. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По версии штаба, полиция творила беспредел. Увезла остатки газет (те, которые волонтеры не успели спасти), конфисковала все листовки с текстом, свалили все в кучу. По горячим следам интервью об этом давал, например, начальник штаба Леонид Волков.

Из его рассказа всплывают интересные детали. Например, об организации процесса печати газеты. Вот цитата.

«Большое спасибо тем, кто финансировал издание этой газеты. Мы делали рассылку со сбором денег на ее печать в прошлый четверг. Каждый экземпляр стоил рубль и 20 копеек. Люди сдавали разные сумму. Было несколько платежей по 10-12 тысяч рублей», — сказал Волков.

То есть еще раз: Волков собирает деньги на издание СМИ, газета формально выходит, ее большая часть конфискуется. Штаб Навального уверен: прессу вернут. А если нет, можно будет собрать денег еще раз. Сдайте, кто сколько может. Удобный и ловкий бизнес, ничего не скажешь.

«Хотелось бы услышать позицию наших правоохранительных органов на эту тему. Не думаю, что они здесь как-то подставились, понимая последствия и возможное развертывание после этого одномедийной кампании Навального. Было бы хорошо, если бы наши правоохранители взяли на вооружение практики медийного сопровождения оппозиционеров, которые из незначительных событий раздувают большие скандалы. Не думаю, что скромный тираж в 250 тысяч экземпляров может нанести какой-то серьезный вред и информационный ущерб населению», — комментирует специально для ФАН политолог Руслан Осташко.

По его словам, скорее всего вопрос обысков связан с финансированием тиража.

«Источники происхождения денег на выпуск газеты неизвестны. Вполне возможно, что для изготовления печатной продукции использовались какие-либо государственные гранты из бюджета, которые могли получать сторонники Навального. Например, недавно стало известно, что Сбербанк заказал ряд услуг у компании, где учредителем является госпожа Александрина Маркво, гражданская жена Владимира Ашуркова, который проживает в Лондоне и преследуется в России по уголовному делу. До сих пор компания, где эти люди находятся в учредителях, получают государственные подряды и контракты от государственных компаний», — продолжает эксперт ФАН.

Как уверял Волков, в газете «Пора выбирать» нет ничего криминального: там содержится информация о биографии Навального, его программе, перемежающаяся с аналитикой в стиле «Экономика России никак не слезет с сырьевой иглы» и «Все люди во власти — жулики и воры». Волков гордо называет эти выпуски «Информационной бомбой».

«Возможно, определенные проблемы возникли с оплатой тиража. Возможно, там все-таки опасное содержание: никто же не знает, что в этих газетах напечатано. Может, там есть призывы к совершению незаконных действий и несанкционированных акций. Раздувать панику и уделять этому большое внимание не стоит. Есть версия, что проверки идут из-за сбора средств методом краундфандинга, который не всегда можно правильно и с юридической точки зрения оформить. Как мы помним, был скандал из-за того, что Навальный этим способом собирал через кошелек на Яндекс.Деньги у несовершеннолетних. Никаких ограничений по переводам было сделать нельзя», — напоминает Осташко.

Не будем забывать, что достаточно скоро Навальный выходит из СИЗО, и эту тему надо как-то подогреть.