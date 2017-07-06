«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе для Android

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Москва, 6 июля. «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей Android о новом вирусе, который переводит деньги со счета жертв злоумышленникам через мобильный банк.

Вирус распространяется через операционную систему Android. Он подставляет имя из записной книжки пользователя и оповещает его о получении MMS, предлагая посмотреть его, пройдя по ссылке. Злоумышленники также добавили инструкцию, чтобы юзер мог установить файл из неизвестных источников. Выполняя все действия, указанные в инструкции, пользователь загружает на свой гаджет вредоносную программу с расширением «.АРК».

После этого вирус рассылает себя по контактам пользователя и отправляет запрос на номер SMS-банкинга, с помощью которого переводил деньги на счета интернет-мошенников.

Специалисты предупреждают, что антивирусы не распознают вредоносную программу, сообщает Телеканал 360.