Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Владелец бронированного лимузина Ельцина назвал причину продажи автомобиля
Технологии
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе для Android
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе для Android

    16:58  6 Июля 2017  /обновлено: 16:59  06 Июля 2017
    76

    «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе для Android

    Москва, 6 июля. «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей Android о новом вирусе, который переводит деньги со счета жертв злоумышленникам через мобильный банк.

    Вирус распространяется через операционную систему Android. Он подставляет имя из записной книжки пользователя и оповещает его о получении MMS, предлагая посмотреть его, пройдя по ссылке. Злоумышленники также добавили инструкцию, чтобы юзер мог установить файл из неизвестных источников. Выполняя все действия, указанные в инструкции, пользователь загружает на свой гаджет вредоносную программу с расширением «.АРК».

    После этого вирус рассылает себя по контактам пользователя и отправляет запрос на номер SMS-банкинга, с помощью которого переводил деньги на счета интернет-мошенников.

    Специалисты предупреждают, что антивирусы не распознают вредоносную программу, сообщает Телеканал 360.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #вирус #лаборатория касперского #android
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59 6 Июля 2017 535
        Читать
        16:49
        Сегодня

        Задержана автоледи, сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе
        16:30
        Сегодня

        Сирия: МИД РФ требует выезда специалистов ОЗХО на базу «Шайрат»
        14:53
        Сегодня

        Главком ВКС РФ сменит Озерова на посту руководителя комитета Совфеда по обороне
        14:02
        Сегодня

        Трамп сдает с рубля две копейки: в Совфеде оценили заявление президента США о России
        13:38
        Сегодня

        Чуть-чуть проехался, понравилось: Песков рассказал о «тестировании» Путиным VIP-лимузина

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017 1069

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2424

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2033

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9162

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3542
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        Поставщик ВСУ: У нас есть оружие, чтобы заковать всех жителей Донбасса в наручники и отправить в концлагеря

        16:59   6 Июля 2017
        535
        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        Путин: Операция в Сирии подтвердила надежность российского оружия

        14:44   6 Июля 2017
        300
        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

        13:26   6 Июля 2017
        6100
        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        Трамп обвинил Россию в «дестабилизирующем» поведении в Европе

        12:35   6 Июля 2017
        1052