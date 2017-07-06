Дело экс-главы «Гоголь-центра» передано в центральный аппарат СК РФ

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Москва, 6 июля. Уголовное дело о хищении государственных средств в отношении бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского передали в центральный аппарат СК РФ, сообщила адвокат Ксения Карпинская.

Фигурант дела о хищении средств бывший директор «Гоголь-центра» (с 2013-2015 гг) Алексей Малобородский переведен в СИЗО-1, известный как «Матросская тишина». По словам правозащитницы Малобородского Ксении Капринской, уголовное дело передали в центральный аппарат СКР.

Ранее сообщалось, что генпродюсер АНО «Седьмой студии» задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, вину свою Малобородский не признает. Согласно версии следствия, в период с 2011 по 2014 годы лица из числа руководства некоммерческой организации похитили порядка 200 миллионов рублей.