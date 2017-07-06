Сирия: «умеренная» оппозиция атакует ИГИЛ около Аль-Гарби

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Аль-Гарби, 6 июля. Вооруженная сирийская оппозиция начала наступление на позиции «Исламского государства»* в южных провинциях САР.

В южных сирийских провинциях Даръа и Кунейтра началось противостояние отрядов вооруженной оппозиции и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Основной целью наступления сирийские источники называют снятие блокады «Халифата» с населенного пункта Хитт.

В наступлении участвуют несколько бригад оппозиционеров. Отмечается, что «Исламское государство» неоднократно пыталось установить контроль над окрестностями области Хитт из-за ее выгодного географического положения.

* Организация запрещена на территории РФ.