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Ученые NASA впервые измерили волны трех метановых морей на Титане
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    Ученые NASA впервые измерили волны трех метановых морей на Титане

    13:37  6 Июля 2017
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    Ученые NASA впервые измерили волны трех метановых морей на Титане

    Вашингтон, 6 июля. Американские ученые заявили, что впервые смогли  измерить высоту волн в углеводородных озерах на Титане. Исследования о поверхности крупнейшего из спутников Сатурна провели специалисты из Университета Техаса в Остине.

    Именно Титан эксперты считают одним из главных мест Солнечной системы, куда необходимо направить космическую миссию для поиска жизни. В связи с этим ученые  Поэтому ученые решили узнать силу ветра в атмосфере спутника. 

    Как уточнила автор работы Цирил Грима, в результате выяснилось, что волны не слишком высокие, то есть и  ветры, скорее всего, слабые.В ходе исследования были обработаны данные радаров, полученные аппаратом Cassini во время облета Титана. После они оценили высоту волн в трех больших озерах спутника. 

    Оказалось, что высота волн не превышает одного сантиметра в высоту, а их  длина составляет порядка 20 сантиметров. Таким образом, посадка миссии на поверхности планеты вполне может может быть успешной, считают исследователи, пишет «Политэксперт».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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