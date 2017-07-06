Ученые NASA впервые измерили волны трех метановых морей на Титане

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Вашингтон, 6 июля. Американские ученые заявили, что впервые смогли измерить высоту волн в углеводородных озерах на Титане. Исследования о поверхности крупнейшего из спутников Сатурна провели специалисты из Университета Техаса в Остине.

Именно Титан эксперты считают одним из главных мест Солнечной системы, куда необходимо направить космическую миссию для поиска жизни. В связи с этим ученые Поэтому ученые решили узнать силу ветра в атмосфере спутника.

Как уточнила автор работы Цирил Грима, в результате выяснилось, что волны не слишком высокие, то есть и ветры, скорее всего, слабые.В ходе исследования были обработаны данные радаров, полученные аппаратом Cassini во время облета Титана. После они оценили высоту волн в трех больших озерах спутника.

Оказалось, что высота волн не превышает одного сантиметра в высоту, а их длина составляет порядка 20 сантиметров. Таким образом, посадка миссии на поверхности планеты вполне может может быть успешной, считают исследователи, пишет «Политэксперт».