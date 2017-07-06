Обладательница самых красивых ягодиц в Китае страдает от избытка внимания

В Избранное

Пекин, 6 июля. Обладательница самых красивых ягодиц в Китае Гао Цянь призналась, что страдает из-за чрезмерного внимания людей к ее формам.

19-летняя девушка победила в китайской версии знаменитого бразильского конкурса «Мисс Бум-Бум». С тех пор она испытывает постоянный дискомфорт из-за реакции окружающих на ее ягодицы. Более того, однажды внушительные формы Цянь привели к ссоре между парнем и девушкой. Молодой человек похвалил фигуру популярной китаянки, а его спутницу это возмутило.

Как пишет «Ридус», Гао Цянь работает фитнес-инструктором. На работе она часто носит мешковатые брюки, чтобы скрыть внушительную попу.