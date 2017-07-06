Путин и Назарбаев обсудили сирийский кризис и итоги переговоров в Астане

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Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону итоги пятого раунда переговоров по Сирии в Астане.

На переговорах обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров Путин также тепло поздравил президента республики с днем рождения.

Кроме того, стороны обсудили проблематику урегулирования кризиса в Сирии с учетом итогов V Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 4-5 июля.

