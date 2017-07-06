Сирия: курды уничтожили в Ракке 36 боевиков ИГ

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Ракка, 6 июля. Отряды курдского ополчения атаковали боевиков «Исламского государства»* в нескольких районах провинции Ракка.

Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» сообщает, что столкновения курдов с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) произошли в районе Хишам Абд аль-Малик. Ликвидировано 17 террористов и один «шахид-мобиль».

В боях около Кадисии на западе Ракки игиловцы пытались прорвать оборону СДС, однако были отброшены назад. В Старом городе Ракки курды окружили мечеть, в которой закрепились исламисты. Боевики оказались в ловушке.

В районе населенного пункта Аль-Барид «Отряды народной самообороны» уничтожили 19 членов «Халифата». Отмечается, что в столкновениях погибли пять бойцов курдского ополчения, столько же получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.