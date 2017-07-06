Боевые работы «Калашникова» встряхнут поляну «Нашествия»

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Москва, 6 июля. Концерн «Калашников» продемонстрирует на фестивале «Нашествие» боевого робота «Соратник».

Последние разработки концерна привлекают большое внимание аудитории, отметила директор по коммуникациям София Иванова в беседе с ТАСС.

«Поэтому решили помимо тира и сувенирного магазина показать участникам «Нашествия» настоящего боевого робота», — рассказала она.

Бронированная гусеничная машина «Соратник» может использоваться для разведки, ретрансляции, патрулирования территории и важных объектов, разминирования и разграждения. Вес машины составляет немногим меньше 7 тонн, максимальная скорость — 40 км/ч. В режиме дистанционного управления и прямой видимости радиус действия боевого робота достигает 10 км.