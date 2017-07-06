Песков не стал комментировать заявления Тиллерсона о введении бесполетных зон в Сирии

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Москва, 6 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал просьбу журналистов прокомментировать заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу разработки совместных с РФ механизмов поддержания стабильности в Сирии в МИД. Именно в ведении дипломатического ведомства находятся вопросы взаимодействия с США по Сирии.

«Вам лучше обратиться в министерство иностранных дел, наверное. Им больше с руки комментировать заявления господина Тиллерсона», — ответил Песков на вопросы о том, будут ли президент Путин и Дональд Трамп обсуждать вопросы создания предложенных Тиллерсоном бесполетных зон.

Вчера в официальном заявлении глава Госдепартамента США объявил, что РФ и США добились значительного прогресса в ходе создания зон деэскалации в Сирии, и Вашингтон намерен предложить Москве дальнейшую работу в этом направлении, в том числе введение бесполетных зон над территорией Сирии и проработку вопроса о наблюдателях, которые будут следить за соблюдением перемирия в Сирии непосредственно из зон деэскалации.